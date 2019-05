Koningin Máxima opent verpleeghuis in Steenbergen: 'Ze vindt ons bijzonder' [FOTO'S]

"Ze had heel leuk contact met onze bewoners! Ze straalde helemaal!", vervolgt Kwisthout. Ze kan het nog nauwelijks bevatten dat de koningin op bezoek was. "Het is heel onwerkelijk. Ik moet het nog even laten inwerken", lacht ze.

VR-bril

Máxima bezocht dit gloednieuwe verpleeghuis voor dementerenden, omdat ze het erg vooruitstrevend vindt. De bewoners kunnen dankzij een speciale armband zelfstandig rondlopen. Ook maken verpleegkundigen gebruik van een VR-bril met een camera erin. Hierdoor kunnen specialisten op afstand meekijken, zonder dat het te druk wordt voor de cliënten.

"Ik hoop dat we hebben kunnen laten zien dat we niet echt een verpleeghuis meer zijn. We zijn meer een kleine wijk, waar mensen met dementie zich vrij kunnen bewegen", vervolgt Kwisthout. "Ze vindt ons bijzonder. Ze noemde ons zelf een voorloper in de zorg!"



Bekijk de video en lees verder.



'Maak je nooit mee'

Het bezoek duurde ongeveer anderhalf uur. De koningin ging op bezoek bij één van de bewoners, kreeg een rondleiding en sprak met personeel. "Dit maak je nooit meer mee. Heel bijzonder", vertelt Rina van Hees, die speciaal even kwam kijken. "Ze is ook geweldig gekleed."



Het verpleeghuis is al sinds november in gebruik, maar werd dinsdag dus pas officieel geopend. In totaal wonen er ruim 120 mensen.

Máxima probeert een speciale medicijnen-bril. (foto: Raymond Merkx)

De aankomst. (foto: Raymond Merkx)

Máxima met de wethouder en managers. (foto: Raymond Merkx)