LIVE: RKC wint krankzinnig duel en promoveert naar eredivisie

TUSSENSTAND

Go Ahead Eagles - RKC 4-3

89' DOELPUNT Go Ahead Eagles. Oud-RKC'er Pieter Langedijk doet zijn oude club ongelooflijk veel pijn.

'79 DOELPUNT RKC WAALWIJK! Wat een wedstrijd! Hans Mulder maakt de 3-3. hierdoor heeft RKC weer het eredivisieticket in handen. Houden de Waalwijkers het nu wel vast?

'69 En daar komt RKC goed weg. Go Ahead heeft vleugels gekregen en dit keer is het Van der Venne die dichtbij de 2-4 is. De middenvelder ziet zijn schot uiteenspatten op de lat.

'63 DOELPUNT Go Ahead Eagles. Wat gebeurt er hier allemaal? RKC geeft een comfortabele 0-2 voorsprong volledig uit handen. Istvan Bax zet de Eagles op 3-2, waardoor zij nu het eredivisieticket in handen hebben.

'60 Wat een kans voor RKC! Daar stond de ploeg van Fred Grim bijna weer op voorsprong. Middenvelder Hans Mulder krijgt per toeval de bal op dertien meter van de goal, maar zijn schot gaat ver over.

'56 DOELPUNT Go Ahead Eagles. De thuisploeg komt op gelijke hoogte door een doelpunt van Richard van der Venne. Het schot wordt lichtelijk getoucheerd door Hans Mulder, waardoor het schot RKC-doelman Etienne Vaessen te machtig is.

De wedstrijd is iets later hervat. FOX Sports meldt dat er een vervelend incident heeft plaatsgevonden in de kleedkamer van RKC. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Eerst moet de familie van de betrokkene worden geïnformeerd. Inmiddels rolt de bal weer.

RUST: De aansluitingstreffer gaf Go Ahead een enorme impuls, maar RKC gaat de rust in met een 1-2 voorsprong. Nog altijd heeft de ploeg van Fred Grim het eredivisieticket stevig in handen, maar de wedstrijd is nog lang niet gespeeld.

'45 DOELPUNT Go Ahead Eagles. Nu krijgt de thuisploeg een penalty. Na lang overleg met de VAR besluit Higler om de penalty toe te kennen aan Go Ahead. Aanvoerder Jeroen Veldmate, die net nog gruwelijk in de fout ging, benut de penalty en brengt de thuisploeg terug in de wedstrijd.

'38 DOELPUNT RKC WAALWIJK! Stijn Spierings profiteert optimaal van een foute pass van Go Ahead-verdediger Jeroen Veldmate. De middenvelder van RKC schiet vanaf de rand van de zestien mooi binnen in de hoek. RKC kan op dit moment de eredivisie ruiken. Go Ahead moet nu drie keer scoren om het eredivisieticket af te pakken van de Waalwijkers.

'35 Etienne Vaessen en de paal redden RKC. Allereerst wordt een vrije trap van Istvan Bax op de paal geschoten, waarna Vaessen even later reddend moet optreden.

'30 Wat een kans voor Dylan Seys! De kleine aanvaller van RKC kreeg dé kans op 0-2, maar Go Ahead-goalie Verhulst wist de inzet van Seys tegen te houden.

'28 RKC heeft de controle. Go Ahead is nog niet gevaarlijk geweest, al dringen de Deventenaren nu wel aan. RKC nog altijd op voorsprong.

'18 Waar men een zeer fel Go Ahead had verwacht, komt van een koude kermis thuis. RKC zet de thuisploeg al vroeg onder druk en de Eagles komen er maar mondjesmaat uit.

'12 GOAL RKC WAALWIJK! De ploeg van Fred Grim krijgt na twaalf minuten een penalty, toen Stijn Spierings in het zestienmetergebied naar de grond werd gewerkt. Emil Hansson bleef ijzig koel en wist het buitenkansje te benutten. RKC op rozen.

'5 Het eerste gevaar komt van Go Ahead Eagles. Na een overtreding van Henrico Drost, krijgt Go Ahead een vrije trap die gevaarlijk wordt ingedraaid, maar RKC weet de bal weg te werken.

'1De bal rolt in de Adelaarshorst. Kan de eredivisiedroom van RKC werkelijkheid worden?

Bekijk hieronder het verloop van de dag van RKC-supporters.

18.20 uur - Nog niet alle RKC-supporters binnen

RKC zal door ruim 450 supporters worden gesteund in Deventer. De spanning zat er al vroeg in bij sommige supporters. "Ik ben kei zenuwachtig. Ik moet al heel de dag naar de wc, dat gaat echt nergens over", zei één van de supporters bij het vertrek van de bussen.

18.00 uur - Spanning stijgt in Waalwijk!

17.20 uur - Opstelling RKC bekend: spits Mario Bilate keert terug in de basis

17.15 uur - Dromen van promotie: Van Mosselveld deed het een maand geleden al

“De vakantie is nog niet geboekt, het kan een drukke zomer worden”, zo vertelde Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, nog überhaupt voor RKC zich had geplaatst voor de play-offs. Ruim een maand later, kan het ook daadwerkelijk een drukke zomer worden voor de directeur van de Waalwijkers.





Het kunstgras gaat er sowieso uit in het Mandemakers Stadion en wordt vervangen door natuurgras. Dat komt door de miljoenen die de club ontvangt door de megatransfer van Frenkie de Jong. Maar bij een promotie moeten er vooral kleine dingen worden veranderd bij RKC.



“We zullen de businesstribune aanpakken. Wellicht moet er op veiligheidsgebied het een en ander aangepast worden. Verder hebben we ook de lichtinstallatie afgelopen seizoen vernieuwd, maar dit stadion is eredivisie-proof.”



17.00 uur - IN BEELD: RKC-supporters stappen in de bus

16.15 uur - Supportersbussen vertrekken richting Deventer

Ruim 450 RKC-supporters reizen de ploeg van Fred Grim achterna naar Deventer. De spanning is om te snijden bij een groot gedeelte. "We laden nog maar wat bier in voor de zenuwen. We wachten hier al weer vijf jaar op. Het moet gebeuren vanavond."

