RKC keert na vijf jaar terug in eredivisie na spektakelstuk tegen Go Ahead Eagles

RKC heeft op sensationele wijze een eredivisieticket weten te veroveren. Stijn Spierings maakte na 95 minuten de 4-4, waardoor RKC in extremis promotie wist af te dwingen. Even later werd het zelfs nog 4-5, toen RKC nog een penalty kreeg en Bilate het buitenkansje wist te benutten.

Niemand had voorafgaand aan dit seizoen verwacht dat RKC zo ver zou komen. Laat staan dat RKC zou promoveren. Maar de ploeg van Grim heeft tijdens die play-off-wedstrijden indruk gemaakt. Ook dinsdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. In de allesbeslissende wedstrijd om een eredivisieticket voor komend seizoen, had iedereen een stormende thuisploeg verwacht. Maar RKC behield de rust en had de controle.

Vroeg op voorsprong

Het eerste gevaar kwam nog wel van Go Ahead, maar na twaalf minuten werd RKC-middenvelder Stijn Spierings diep gestuurd. Spierings dribbelde het zestienmetergebied in en werd onderuit gehaald door Go Ahead-verdediger Baas. Scheidsrechter Higler was in eerste instantie gedecideerd en wuifde het weg, maar niet gauw daarna wees hij toch naar de stip. Emile Hansson ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje.

Door die goal verschafte RKC zichzelf wat ruimte. De Waalwijkers hadden door het 0-0 gelijke spel in eigen huis genoeg aan een gelijkspel met doelpunten of een overwinning om promotie veilig te stellen. De uitgoal zorgde ervoor dat Go Ahead minimaal twee keer moest scoren om het eredivisieticket uit de handen van RKC te grissen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De positie van RKC werd nóg beter gedurende die eerste helft. Na een fout van Go Ahead-aanvoerder Jeroen Veldmate kon RKC-middenvelder Stijn Spierings vanaf de rand van het zestienmetergebied uithalen en met succes: Spierings verschalkte de doelman van de thuisploeg en schoot RKC zo nog dichter bij promotie.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Lang kon RKC niet van die comfortabele voorsprong genieten, aangezien op slag van rust Go Ahead Eagles een penalty kreeg. Na overleg met de VAR besloot scheidsrechter Higler om de penalty toe te kennen aan de thuisploeg. Veldmate scoorde vanaf elf meter en bracht de spanning zo volledig terug.

Langere rust

De rust duurde iets langer dan normaal, aangezien de clubarts van RKC onwel was geworden in de kleedkamer. Volgens RKC gaat het na omstandigheden goed met de clubarts. Fred Grim stuurde zijn team eerder naar buiten, maar het duurde langer voordat de wedstrijd werd hervat. Fred Grim was benieuwd hoe zijn team om zou gaan met de situatie.

En dat was niet heel goed. De thuisploeg boog namelijk na 65 minuten de achterstand volledig om toen Istvan Bax de 3-2 tegen de touwen schoot. Eerder zorgde Richard van der Venne al voor de gelijkmaker, maar RKC gaf de comfortabele voorsprong dus volledig uit handen.

De ploeg van Grim had door die achterstand één doelpunt nodig om te promoveren. Maar RKC mocht niet klagen dat Go Ahead niet op een 4-2 voorsprong kwam, toen Richard van der Venne’s schot uiteenspatte op de lat. Toch kon RKC nog aanzetten en de thuisploeg onder druk zetten. En na 79 minuten kwam rechtsback Jurgen Gaari goed door en hij zag zijn voorzet binnen getikt worden door Hans Mulder. De middenvelder van RKC bracht de 450 meegereisde supporters in extase, want door die goal was RKC virtueel gepromoveerd.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Maar daar bleef het niet bij. Na 89 minuten spatte de eredivisiedroom van RKC uiteen toen oud-speler Pieter Langedijk de Adelaarshorst liet ontploffen. Zijn schot in de verre hoek was te machtig voor RKC-doelman Vaessen. Maar Stijn Spierings bracht RKC in de 95ste minuut in extase door de 4-4 te maken. Hierdoor stelde hij het eredivisieticket veilig in een wedstrijd die zijn weerga niet kende. Mario Bilate zorgde er zelfs nog voor dat RKC nog won door een gegeven penalty te benutten.