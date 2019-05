Huldiging van RKC Waalwijk morgen LIVE te zien bij Omroep Brabant

De huldiging van RKC Waalwijk is woensdagavond live te volgen op app, site en televisie van Omroep Brabant. Vanaf 20.55 uur zijn de festiviteiten via onze kanalen te volgen.

RKC promoveerde dinsdagavond op spectaculaire wijze naar de eredivisie. In Deventer werd met 4-5 van Go Ahead Eagles gewonnen. De beslissende treffer viel in de 98e minuut. Vijf jaar geleden speelde RKC voor het laatst op het hoogste niveau.

Groot podium

Het feest begint woensdagavond om 19.00 uur in het centrum van Waalwijk. De spelers en technische staf worden om 21.00 uur gehuldigd op het grote podium op het Raadhuisplein/de Markt. Het feest duurt tot 23.00 uur.