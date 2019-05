LIVE: Supportersbussen RKC vertrekken richting Deventer voor alles-of-niets-duel

RKC speelt dinsdagavond de allesbeslissende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de finale van play-offs om promotie. In Deventer heeft RKC genoeg aan ieder ander gelijkspel dan 0-0 en bij een overwinning. Omroep Brabant houdt alles LIVE bij rondom deze wedstrijd.

16.15 uur - Supportersbussen vertrekken richting Deventer

Ruim 450 RKC-supporters reizen de ploeg van Fred Grim achterna naar Deventer. De spanning is om te snijden bij een groot gedeelte. "We laden nog maar wat bier in voor de zenuwen. We wachten hier al weer vijf jaar op. Het moet gebeuren vanavond."

