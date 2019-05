Wordt eredivisiedroom van RKC werkelijkheid? Volg beslissing in play-offs LIVE

18.20 uur - Nog niet alle RKC-supporters binnen

RKC zal door ruim 450 supporters worden gesteund in Deventer. De spanning zat er al vroeg in bij sommige supporters. "Ik ben kei zenuwachtig. Ik moet al heel de dag naar de wc, dat gaat echt nergens over", zei één van de supporters bij het vertrek van de bussen.

18.00 uur - Spanning stijgt in Waalwijk!

17.20 uur - Opstelling RKC bekend: spits Mario Bilate keert terug in de basis

17.15 uur - Dromen van promotie: Van Mosselveld deed het een maand geleden al

“De vakantie is nog niet geboekt, het kan een drukke zomer worden”, zo vertelde Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, nog überhaupt voor RKC zich had geplaatst voor de play-offs. Ruim een maand later, kan het ook daadwerkelijk een drukke zomer worden voor de directeur van de Waalwijkers.



Het kunstgras gaat er sowieso uit in het Mandemakers Stadion en wordt vervangen door natuurgras. Dat komt door de miljoenen die de club ontvangt door de megatransfer van Frenkie de Jong. Maar bij een promotie moeten er vooral kleine dingen worden veranderd bij RKC.



“We zullen de businesstribune aanpakken. Wellicht moet er op veiligheidsgebied het een en ander aangepast worden. Verder hebben we ook de lichtinstallatie afgelopen seizoen vernieuwd, maar dit stadion is eredivisie-proof.”



17.00 uur - IN BEELD: RKC-supporters stappen in de bus

16.15 uur - Supportersbussen vertrekken richting Deventer

Ruim 450 RKC-supporters reizen de ploeg van Fred Grim achterna naar Deventer. De spanning is om te snijden bij een groot gedeelte. "We laden nog maar wat bier in voor de zenuwen. We wachten hier al weer vijf jaar op. Het moet gebeuren vanavond."

