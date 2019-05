RKC-supporters stappen de bus in richting Deventer

Uitzinnige RKC-fans in de kroeg. (Foto: Eva de Schipper)

WAALWIJK -

RKC is dinsdagavond na een krankzinnig duel met Go Ahead Eagles gepromoveerd naar de eredivisie. Het werd in Deventer 4-5 voor de Waalwijkers. Omroep Brabant volgde RKC-supporters op de voet.