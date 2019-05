Schietpartij bij ruzie in binnenstad Den Bosch: jongen (17) uit Rosmalen opgepakt

Een 17-jarige jongen uit Rosmalen is maandagavond opgepakt omdat hij zou zaterdagnacht zou hebben geschoten tijdens een ruzie in de binnenstad van Den Bosch. Hierbij raakte een 19-jarige man uit Den Bosch gewond. De verdachte meldde zich zelf op het politiebureau.

Rond halftwee zou er in de nacht van zaterdag op zondag een conflict zijn ontstaan tussen een aantal mensen op straat bij de omgeving van de Torenstraat. Daarbij werd uiteindelijk een vuurwapen getrokken en enkele malen geschoten.

Al snel kwam de 17-jarige jongen als verdachte naar voren. Uiteindelijk meldde hij zichzelf maandagavond rond halfacht op het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch. Hij is vastgezet.

Getuigen

De politie is voor de volledigheid van het onderzoek nog steeds op zoek naar getuigen. De schietpartij vond plaats in het drukke uitgaansgebied van Den Bosch en daarom denkt de politie dat de kans groot is dat mensen dit hebben zien gebeuren.