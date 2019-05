Dode man in Eindhoven geen slachtoffer van misdrijf, nog onbekend wie hij is

De man die zondag dood werd gevonden op de Tongelresestraat in Eindhoven, is waarschijnlijk toch een natuurlijke dood gestorven. De politie gaat er niet meer van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wie de man is.

Een buurtbewoner had hem zondagmorgen levenloos gevonden tussen een aantal geparkeerde auto’s. De omstandigheden ter plaatse waren zodanig dat de politie een misdrijf niet uit kon sluiten. Daarop is direct een groot onderzoek opgezet.



Geen sporen van geweld

Inmiddels is uit een scan en sectie op het lichaam van de man gebleken dat hij vermoedelijk een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn geen sporen van geweld gevonden. Mocht de politie er achter komen om wie het gaat, dan zal ze hierover niets zeggen, omdat niet langer wordt uitgegaan van een misdrijf.



