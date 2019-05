Langste brug uit een printer wordt gemaakt in fabriekshal in Eindhoven: 'We zoeken de grenzen op'

Anderhalf jaar geleden tekenden Bouwbedrijf BAM en betonmortelproducent Saint Gobain Weber Beamix ook al voor de eerste geprinte brug. Die ligt sinds november 2017 in Gemert.

Langer en sneller

De Gemertse brug is eigenlijk kinderspel, vergeleken bij waar de bouwers nu mee bezig zijn. De brug wordt niet alleen langer, hij krijgt ook een bijzondere vorm, die je alleen met een printer kunt maken. Niks rechttoe, rechtaan.

De robotprinter legt pietje precies, laagje voor laagje het beton op elkaar. Het lijkt tergend langzaam te gaan, maar dat is bedrog. "Als hij aan één stuk zou draaien, zouden we deze brug in een week kunnen maken", zegt Pieter Bakker van BAM. Nu draait de printer nog niet 24/7, maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling.

Hol van binnen

De brug wordt gedeeltelijk hol van binnen. Daardoor heb je minder beton nodig. "Dat is goedkoper en beter voor het milieu. Met traditioneel beton storten kun je dat niet."

29 meter is nu het record, maar het kan echt nog veel groter, zegt Pieter Bakker. "Ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk verkeersbruggen gaan maken. Niet voor de A2 misschien, maar wel op andere plekken.

Vloeibaar en toch sterk

Voor de printer is een speciaal soort betonmortel nodig. Die moet vloeibaar zijn, zodat de verschillende laagjes aan elkaar kunnen hechten, maar het moet ook stevig zijn en niet meteen gaan uitlopen. Want er moet telkens weer een laagje bovenop kunnen.

"Die bijzondere betonmortel hebben wij al in de jaren 90 ontwikkeld", zegt Marco Vonk van Weber Beamix trots, "alleen werden we toen nog niet echt begrepen."

Mooier er langer

De technologie van het betonprinten staat nog in de kinderschoenen. "We moeten nog heel veel leren, testen en ontwikkelen. We zoeken de grenzen op", zegt Vonk. "Het moet nog ingewikkelder, mooier en natuurlijk langer." Ook in de bruggenbouw geldt: size does matter.