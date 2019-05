Bakker Ben brengt blauw-gele RKC-tompoucen naar het stadion: 'Ik heb nog steeds kippenvel'

Een dag na de knotsgekke overwinning kan Ben het nog niet geloven. "Dit is bizar! Ik heb nog steeds kippenvel." De bakker zat in het uitvak, bij de overwinning op Go Ahead in Deventer. "Ik heb nauwelijks kunnen slapen!"

Vijfhonderd stuks

In de zaak van Ben, bakkerij Pim, vliegen de blauw-gele tompoucen over de toonbank. "Het is niet te geloven. We kunnen ze niet eens neerzetten, of ze zijn alweer weg." Alleen woensdagochtend heeft hij al 150 stuks in bestelling. In totaal verwacht hij er voor de huldiging nog vijfhonderd te verkopen. "We staan ze hier met vier man te maken."

Deze middag gaat hij langs met een flinke doos bij het Mandemakers Stadion. "Dat kunnen ze daar wel gebruiken! Dat verdienen ze gewoon na al het harde werken." Langer dan een paar minuten kan hij ons niet te woord staan. "Ik hang op! De klanten staan hier in de rij!"

