Suikeroom Ben Mandemakers trekt portemonnee om van RKC een 'stabiele eredivisieclub' te maken

Als de naam RKC valt, valt ook de naam van Ben Mandemakers ook. De man achter De Mandemakers Groep is bekend van de keukens, maar ook van zijn investeringen in de club. Niet voor niets is het stadion naar hem vernoemd. En de ondernemer wil de club blijven helpen, ook financieel, om van RKC een 'stabiele eredivisieclub' te maken.

Mandemakers was erbij, dinsdagavond in Deventer. Hij zag zijn RKC in de absolute slotfase promotie naar de eredivisie afdwingen. “Het was een droom. Zoiets ga ik in mijn leven niet meer meemaken. Er is zo hard gewerkt en dat het dan op zo’n manier gebeurt… Het kan niet mooier.”

Lees verder onder de video:

De afgelopen vijf jaar had de club het heel zwaar en meermaals schoot suikeroom Ben de Waalwijkers te hulp. Zonder Mandemakers geen RKC. “Dat is moeilijk over jezelf te zeggen, maar we doen als familie veel voor de club, ja. En dat doen we al lang."

De vraag rijst of RKC iets te zoeken heeft in de eredivisie. Als het aan Mandemakers ligt, wordt RKC weer een 'stabiele eredivisieclub', zoals in de jaren negentig het geval was. “Ik ga niet roepen dat we in het linkerrijtje moeten komen, maar we willen een mooie plaats bereiken.”

'We zullen er zijn'

Daar lijkt geld voor nodig. Geld dat de keukenboer heeft. “We zullen er zijn voor RKC”, laat hij al doorschemeren. Maar Mandemakers zegt niet hoeveel geld hij bij wil leggen. “Laten we eerst een mooie begroting maken en dan kijken wat nodig is voor een volgende stap.” Maar eerst mogen ze in Waalwijk het feestje vieren en Mandemakers is erbij: “Dat mag ik niet missen.”

