Hoe RKC Waalwijk uit zijn as herrees: de 4 belangrijkste dagen in 5 jaar ellende

18 mei 2014

Vijf jaar duurde de droogte. Op zondag 18 mei 2014 blaast Excelsior het eredivisiesprookje van RKC, toen onder leiding van trainer Erwin Koeman, uit. Een zwarte bladzijde in het Waalwijkse voetbalboek. Over wat er in de daaropvolgende jaren gebeurt, zou je een boek kunnen schrijven.

Vooral om de kosten te drukken, stapt RKC na de degradatie over op kunstgras. Maar dat blijkt niet genoeg om het hoofd boven water te kunnen houden. Al in de eerste maanden van het seizoen 2014/2015 blijkt dat de financiële problemen enorm zijn.

2 september 2014

Dinsdag 2 september 2014 is een cruciale datum in de recente geschiedenis van de geelblauwen. Als de gemeente RKC niet redt, dan is de club failliet. Het plan - de stadionhuur structureel verlagen en de huurschuld van ruim 300.000 euro uit 2008 omzetten in een lening – haalt het nipt in de gemeenteraad. Vijftien raadsleden stemmen voor, dertien tegen.

Lees verder onder de video:

LEES OOK: RKC Waalwijk voorlopig gered door de gemeente, maar nog lang niet uit de problemen

Het blijkt echter nog niet genoeg. De rode cijfers leggen een zware druk op het bestuur van de voetbalclub, maar ook op de spelers en trainers. RKC moet putten uit een kwalitatief minder spelersaanbod en dat is terug te zien in de stand: in 2015 wordt RKC laatste in de Jupiler League en in 2016 voorlaatste. Gevolg: het zo verlangde televisie- en sponsorgeld dat de eredivisie met zich meebrengt is steeds verder uit zicht.

20 oktober 2016

In het najaar van 2016 speelt de gemeente Waalwijk opnieuw een cruciale rol in het voortbestaan van de club, die inmiddels geen enkele rol van betekenis meer speelt in het Nederlandse voetbal. De gemeente verkoopt het stadion aan projectontwikkelaar PPO (die het later doorverkoopt aan de grootste investeerder en sponsor van de club, Mandemakers). Bovendien scheldt een groep investeerders een schuld die RKC bij ze heeft kwijt. De totale schuld van RKC van vijf miljoen euro verdwijnt daarmee als sneeuw voor de zon.

LEES OOK: RKC lijkt gered na allesbeslissende raadsvergadering, gemeente verkoopt stadion

Zowaar beginnen de prestaties van RKC weer ergens op te lijken. De ploeg eindigt seizoen 2016/2017 als tiende in de competitie en daarmee mag het meedoen aan de play-offs. De eerste ronde van deze nacompetitie is overigens ook het eindstation. Overigens is het seizoen daarop weer kleurloos. RKC eindigt als nummer achttien.

Lees verder na de video:

28 mei 2019

Uit het niets herrijst RKC uit zijn as in de slotfase van het seizoen 2018/2019. RKC krijgt miljoenen na de transfer van voormalig jeugdspeler Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona (afspraak over doorverkoop). Met dat geld kan RKC weer op gras gaan spelen.

De play-offs worden op het nippertje gehaald met een achtste plaats in de competitie. Hoge verwachtingen zijn er niet in Waalwijk. Maar, na een wonderlijke comeback tegen NEC in de eerste ronde (2-0 verlies in eerste wedstrijd en 3-0 winst in tweede duel), wordt in de tweede ronde na vijf jaar wraak genomen op Excelsior. Waar in 2014 RKC degradeerde door toedoen van Excelsior, is het dit keer andersom.

De climax volgt in Deventer. Na een krankzinnige wedstrijd wordt afgerekend met Go Ahead Eagles. En zo klinkt het als Stijn Spierings RKC in de slotseconde naar de eredivisie schiet...