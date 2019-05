'Onze club terug en rap een bietje!', NAC-supporters willen mede-eigenaar worden

Dit plan moet niet verward worden met dat van DJ Tiësto. Hij wil met het collectief 'Hart voor NAC' ook de huidige aandeelhouders afkopen en de zeggenschap weer aan de de club zelf geven. Beide initiatieven gaan wel met elkaar praten.

Lid worden van coöperatie

Bij het initatief van B-Side Rats hebben de NAC-supporters en -sponsors gekeken naar modellen zoals die bestaan in Duitsland, België en Engeland. Daar wordt al gewerkt met supportersparticipatie door (mede-)eigendom en (mede-)besturing.

Volgens dit scenario kunnen supporters (personen en bedrijven) straks door inleg van een bedrag lid worden van de coöperatie, zo laat de werkgroep weten. Met dit geld kan de coöperatie de aandelen van de club verwerven.

Meebeslissen

Dit geeft supporters en sponsoren gelegenheid om op een laagdrempelige manier mede-eigenaar te worden van de club. Als mede-eigenaar heb je het recht om mee te beslissen over de besluitvoering en de toekomst van NAC. Hoe dit exact ingevuld kan worden zal later duidelijk worden.

De werkgroep gelooft - na onderzoek - dat er binnen NAC een groot draagvlak is voor supportersparticipatie in een coöperatieve vorm. Iedereen die de geel-zwarten een warm hart toedraagt kan meedoen. De komende tijd gaat de werkgroep de plannen verder uitwerken. Een participatiemodel zou uniek zijn in het Nederlandse voetbal.

'En rap een bietje!'

De werkgroep Supportersparticipatie ontstond na een oproep op de website B-side Rats. Daar werden onder de kreet 'Onze club terug, en rap een bietje!' mensen gevraagd om mee te denken om NAC weer omhoog te stuwen in de vaart der volkeren. NAC degradeerde dit seizoen uit de eredivisie. De Clubraad van NAC ondersteunt het idee en denkt mee.