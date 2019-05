‘Wij gaan geen gekke dingen doen’, RKC Waalwijk wil bouwen op huidige spelersgroep

Op dit moment beschikt RKC over negentien contractspelers, meer dan genoeg om de voorbereiding in te gaan, stelt Van Mosselveld. “Deze selectie is echt een team. Een geheel. We hebben daarom de afgelopen weken vol ingezet op het behouden en het verlengen van de contracten van deze spelers.”

Nieuwe deuren

Van Mosselveld is ervan overtuigd dat RKC het ingezette beleid ook in de eredivisie ten uitvoer kan brengen. Maar er zal volgens de algemeen directeur geen nieuw voltallig elftal worden aangetrokken door de enigszins onverwachte promotie. “De eredivisie opent ook weer nieuwe deuren voor ons. We kunnen nu wellicht qua nieuwe spelers in een iets hogere categorie gaan kijken. We hebben ons deze weken vooral gericht op de play-offs. Hebben links en rechts wel geïnformeerd naar spelers, maar nog geen enkel concreet gesprek gehad. Maar we willen vier à vijf nieuwe spelers aantrekken. Maar het belangrijkste is dat we de groep van nu intact houden.”

In Waalwijk is men ook niet bang voor een leegloop van de huidige selectie. “Wij verkopen niemand, of er moet een, voor RKC-begrippen, abnormaal hoog bedrag op tafel worden gelegd. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat spelers weg willen. Dus daar maak ik me ook geen zorgen over.”

Fred Grim

Als het aan RKC en Van Mosselveld ligt, is succestrainer Fred Grim ook volgend seizoen de eindverantwoordelijke in Waalwijk. “Grim past geweldig bij de club en dit succes is ook zeker op zijn conto te schrijven. Hij wilde graag eredivisietrainer worden en dat is nu het geval”, zegt Van Mosselveld. “Wij gaan ervan uit dat Grim ook komend seizoen hier blijft. Hij heeft nog een contract en ik heb vanuit zijn kant nog niks gehoord omtrent interesse van andere clubs. Daar zijn we heel open in naar elkaar.”

RKC zal door de promotie niet opeens heel gekke dingen gaan doen. Het stadion is eredivisie-proof. De enige verandering is de grasmat. De club uit Waalwijk is namelijk woensdag begonnen met het verwijderen van het kunstgras in het Mandemakers Stadion. Daar komt deze zomer een natuurveld voor in de plaats.

De algemeen directeur kon nog weinig zeggen over de begroting en het spelersbudget voor komend seizoen. De club gaat in de komende weken samen zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ben Mandemakers heeft aan Omroep Brabant laten weten dat hij opnieuw geld in de club gaat pompen.

