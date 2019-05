'In de kelder ruik je Jeroen Bosch nog', De Kleine Winst wordt over twee jaar Huis van Bosch

Het pand De Kleine Winst aan de Markt in Den Bosch, waar kunstschilder Jeroen Bosch gewoond en gewerkt heeft, wordt grondig gerestaureerd en in 2021 heropend als ‘Huis van Bosch’. De begane grond wordt dan een ontvangstruimte waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het cultureel-toeristische aanbod van Den Bosch. De rest van het pand wordt een 'huismuseum' en komt totaal in het teken van de tijd, het leven en het werk van Jeroen Bosch te staan.

De beroemde schilder leefde in de vijftiende en zestiende eeuw in de stad. "Het is heilige grond voor de Jeroen Bosch-liefhebber", vertelt projectmanager Lian Duif. "De originele trap zit er nog in, waar Jeroen Bosch nog over gelopen heeft. In de kelder ruik je Jeroen Bosch bijna nog."

Je komt er straks ook meer te weten over de wereld van Jeroen Bosch: "Je neemt een kijkje in zijn atelier en je komt te weten wie zijn buren waren. Het wordt eigenlijk de Facebookpagina van Jeroen Bosch."

Het Jheronimus Bosch Art Center en de stichting Jheronimus Bosch 500 hebben toegezegd ieder 250.000 euro bij te dragen aan de inrichting van het nieuwe Huis van Bosch. Samen met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch nemen zij ook de exploitatie voor hun rekening.

De gemeente Den Bosch, dat eigenaar van het pand is, draagt 130.000 euro bij als de gemeenteraad op 2 juli daarmee instemt. De verwachting is dat Huis van Bosch jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers zal trekken.