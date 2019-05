Joop eert zijn overleden echtgenote met benefietdag voor WensAmbulance Brabant

Jeannette Verstappen uit Den Bosch kreeg op 16 december 2016 te horen dat ze terminaal ziek was, twee maanden later overleed ze. In die kostbare, tussenliggende periode heeft ze nog tweemaal gebruik kunnen maken van WensAmbulance Brabant. Haar man, Joop Verstappen, koestert die twee momenten en wilde al lang iets terugdoen. Zaterdag gaat dat gebeuren. Dan organiseert hij een benefietdag waarbij de volledige opbrengst naar WensAmbulance Brabant gaat.

Joop benaderde WensAmbulance Brabant kort nadat zijn vrouw te horen had gekregen dat ze nog maar enkele weken te leven had. Haar wens was om nog één keer, met het hele gezin naar Volendam te gaan.

Favoriete stekkie

“Daar waren we al vaker geweest en dat was ons favoriete stekkie. Maar we hadden nog nooit foto’s gemaakt in die klederdracht en dat wilden we dus nog doen. Dankzij de medewerkers van de WensAmbulance is dat een fantastische dag geworden. Het was een emotionele dag, met een lach en een traan. We hebben zo genoten en, ondanks alle ellende, zo gelachen met z’n allen en nu is het een geweldig mooie herinnering.”

Een paar dagen later riep Joop nóg een keer de hulp in van WensAmbulance Brabant. Want terwijl zijn vrouw steeds zieker werd, overleed haar vader. Jeannette was lichamelijk niet meer in staat om naar de uitvaart te gaan, maar dankzij WensAmbulance kon ze daar toch nog bij aanwezig zijn.

Inlossen van een belofte

Toen al besloot Joop om iets terug te doen voor dat goede doel als hij zich daartoe weer in staat zou voelen. Het organiseren van de benefietdag ziet hij dan ook mede als het inlossen van een belofte aan zijn overleden vrouw.

“Jeannette heeft in die korte tijd nog zoveel aan hun gehad, dat ik ze daar eeuwig dankbaar voor ben. Ik hoop dan ook dat de benefietdag een grandioos succes wordt. Het zal toch af en toe ook een emotionele dag worden, maar we gaan ook het leven vieren en genieten van de dag.”

Benefiet bij BLC

Alles gebeurt op het terrein van voetbalclub BLC in Den Bosch. Zo is er een sponsorloop en een muziekavond, waarbij alle artiesten gratis optreden. Samen met zijn maat Frank van den Hoven hoopte Verstappen op een bedrag van 5000 euro voor WensAmbulance. Inmiddels staat de teller al op 6500 euro en is het streefgetal opgeschroefd naar 10.000 euro.