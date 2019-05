LIVE: RKC-spelers betreden één voor één het podium

LEES OOK: Kijk LIVE mee met de huldiging van RKC Waalwijk

21.00 uur - Allereerst wordt er nogmaals naar de beelden gekeken van gisterenavond, waarbij er bij elke goal weer gejuich klinkt.

20.50 uur - De spanning stijgt, want de spelers komen bijna het podium op. De sfeer zit er al in goed in.

20.30 uur - Nog een half uur wachten op de spelers!

20.15 uur - De selectie en staf van RKC zijn al in de buurt van het stadhuis, maar zullen pas rond 21.00 uur het podium betreden.

20.00 uur - Het is gezellig druk bij de huldiging van RKC.

Bekijk hieronder de beste quotes van de RKC-spelers na afloop van de krankzinnige promotiewedstrijd:

19.00 uur - Deze supporters waren erbij in Deventer.

Een wereldervaring! Ook al miste deze vrouw de laatste drie doelpunten. Gelukkig kon ze wel horen dat RKC Waalwijk scoorde.

18.45 uur - Supporters ontzettend trots op RKC

"Niemand had erop gerekend", zo zegt een van de vroege vogels bij het stadhuis. "We zijn al zo lang supporter en dat we nu dan weer promoveren is echt geweldig."

18.15 uur - Eerste supporters staan al klaar!