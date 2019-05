Mishandeling Station Eindhoven: drie jongens slaan een willekeurig slachtoffer zomaar in elkaar

Van zaterdag op zondagnacht 7 april heeft er bij station Eindhoven een mishandeling plaatsgevonden. Drie jongens slaan een willekeurig slachtoffer zomaar in elkaar.

Een van de daders staat duidelijk op beeld. De politie is specifiek op zoek naar 2 taxi's waaronder een grijze en een zwarte Mercedes. Maar ook andere getuige zijn zeker belangrijk in dit onderzoek. Wie heeft die nacht iets gezien? De politie is op zoek naar tips.