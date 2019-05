Johan Vlemmix organiseert reünie voor oud-deelnemers van 'Te land, ter zee en in de lucht'

Het tv-programma 'Te land, ter zee en in de lucht', was jarenlang een hit. Johan Vlemmix uit Eindhoven deed er honderd keer aan mee. Zondag organiseert hij een reünie. Van oud-deelnemers tot aan het duikteam, iedereen is erbij.

Het gevoel is er nog altijd bij Johan. Het is ook niet gek dat hij de dag organiseert want hij is onlosmakelijk met het programma verbonden. "Ik was eerst deelnemer, toen starter, daarna hoofd van de jury en uiteindelijk mocht ik met bekende Nederlanders meedoen. Dat was nog het allerleukste", vertelt hij met een grote glimlach.

Expo

Ook oud-deelnemers Addie en Ad uit Oisterwijk zijn erbij. Zij deden 45 keer mee aan het programma. "Iets bouwen, iets laten zien, dat is toch het plaatje waar heel Nederland op zat te wachten." De Brabanders konden hun creatieve hart ophalen en genoten vooral van de gezellige praatjes op tv.

Door de jaren heen zijn er veel attributen verzameld die zondag ook te zien zullen zijn. Bekers, voertuigen, maar ook een hele hoop foto's. "Dat is leuk, maar mensen willen ook gewoon weer bij elkaar zijn", legt Johan uit.

Petitie

De drie heren zijn het er over eens: het tv-programma moet weer terug op tv. "Als je zelf zo vaak hebt meegedaan, dan wil je dat gewoon graag. En iedereen keek er altijd met veel plezier naar", aldus Vlemmix. Om dit voor elkaar te krijgen, is Vlemmix een petitie gestart.

Of Ad en Addie er dan ook weer bij zijn? "Alleen als we gevraagd worden!", zegt Addie. "We worden natuurlijk wel een stukje ouder, maar we kunnen nog best mee. We zijn nog lenig en creatief genoeg", vult Ad aan.