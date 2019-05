Een bestuurder van een bestelbus is vrijdag overleden na een botsing tegen een boom op de Voorteindseweg tussen Middelbeers en Diessen. Hulpverlening mocht niet meer baten. Verdere details over de identiteit van het slachtoffer ontbreken nog.

De plek van het ongeval is afgeschermd met doeken. De bestelbus raakte om onbekende reden van de weg en kwam tegen een boom tot stilstaand.



Er landde een traumahelikopter in een maisland naast de plek van het ongeval. De weg is afgesloten.