Stephanie beviel in haar auto op de stoep van het ziekenhuis, hoe gaat het nu met baby Lisa?

Het stel was nog thuis in Maren-Kessel bij Oss toen Stephanie persweeën kreeg. "Thom wilde eigenlijk een ambulance laten komen. Maar we waren al onderweg naar de auto en we dachten: dit halen we wel."

Toen het stel op de parkeerplaats van het ziekenhuis was aangekomen, voelde Stephanie dat de baby echter al zover was, dat ze niet meer uit kon stappen. "Dan was ik denk ik bovenop haar gaan zitten. Thom moest mijn onderbroek uittrekken en schrok zich rot toen hij het hoofdje al zag zitten. Ik was gelukkig erg rustig en zo hebben we samen Lisa gehaald."

Auto bespaard gebleven

Terugkijkend op die dag moet Stephanie lachen. "Bij de geboorte van ons eerste kind, Levi (2), zeiden mijn man en ik tegen elkaar dat we zo'n bevalling prima zelf zouden kunnen doen. We hebben het dus een beetje over ons zelf afgeroepen ben ik bang." Twee dagen voor de bevalling brak Stephanies water. "Thom heeft toen voor de zekerheid dekens in de auto gelegd. Gelukkig zat er maar één vlekje in de bekleding, anders hadden we de auto natuurlijk af kunnen schrijven!" grapt ze.

Dat ze al op de parkeerplaats waren, heeft er voor gezorgd dat Lisa nog leeft, denkt haar moeder. "Toen Lisa ter wereld kwam, had ze de navelstreng om haar nek zitten. Als ik haar in de auto alleen had moeten halen, was ik daar te laat achter gekomen denk ik. Thom zag het nu meteen en haalde het weg. Lisa begon toen meteen te huilen en toen wisten we dat het goed zou komen."

Lachen naar het vogeltje

Op de foto die het ziekenhuis destijds plaatste, is een stralende moeder te zien. "Ik heb veel reacties gekregen van mensen die zich verbaasden over mijn vrolijke staat op dat moment. Maar ik was ontzettend trots en moest daarnaast aan mijn vorige werk denken. Ik heb hiervoor als fotografe gewerkt en hoorde een stem in mijn hoofd zeggen: je moet wel lachen op de foto's!"

Baby Lisa is vandaag één jaar oud geworden en het gaat goed met haar. "Ze kan inmiddels lopen en slaapt 's nachts door. Dat zorgt ervoor dat de rust weer een beetje is teruggekeerd in huis."