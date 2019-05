Bombardement op Roosendaal: hoe doopfoto veranderde in rouwprentje voor Marliesje Heck

Het is woensdagochtend 31 mei 1944 als om 11.22 uur in Roosendaal de hel losbarst. Twaalf Amerikaanse B17's lossen hun bommen, bedoeld voor station en rangeerterrein. Maar de aanvliegroute is verkeerd; niet in de lijn van het spoor, maar dwars erop. Het merendeel van de lading raakt de binnenstad en de melkfabriek achter het station. Ook de Bloemenmarkt voor geraakt. Marliesje Heck raakt zwaargewond en sterft op weg naar het toenmalige ziekenhuis Charitas.

Doopfoto

Het graf van Marliesje ligt op de begraafplaats apart van de overige slachtoffers, op het veld bij andere kinderen. Uit zijn binnenzak haalt Luud de enige foto waarop hij samen met zijn zus staat. "Kijk, dit is Marliesje, met een schitterende strik. En ik lig daar in mijn doopjurk. De foto is van 10 mei 1944, ik was toen twee of drie maanden oud. Zij is drie weken later heengegaan. Dus wij zijn door die foto aan elkaar verbonden."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Het kistje en het graf van het meisje werden door haar vader zelf gemaakt. En de doopfoto werd gebruikt voor het rouwprentje voor Marliesje.

'Rouwreünie'

Luud vindt het belangrijk dat er nu wordt stilgestaan bij het bombardement op Roosendaal. "Je maakt nu kennis met mensen die ook zo'n verdriet hebben moeten dragen. Eigenlijk is het een soort reünie, een rouwreünie. Oorlog is bizar. Het is bizar dat die doopfoto op verandert in een rouwgebeurtenis."

