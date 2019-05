Deze zes Brabantse zomerhits warmen je op voor het tropische weekend

Het wordt dit weekend tropisch warm in onze provincie. Het kan zondag ruim dertig graden worden. Natuurlijk mogen lekkere zomerhits dan niet ontbreken. We hebben zes Brabantse toppertjes voor je op een rijtje gezet. Dus knal je speakers open en smeer je goed in!

Deze nieuwe plaat van Django Wagner uit Nuenen is pas een paar maanden oud, maar menig Brabander zingt hem nu al mee. In krap een maand is de clip 'Liefde' al ruim honderdduizend keer bekeken. En laten we eerlijk zijn: met deze zomerse temperaturen hangt de liefde in de lucht.

Nieuw jasje

Als er één plaat is die je op elk tentfeest gaat horen, is het wel Springen van Zanger Kafke. Onlangs is het succesnummer in een nieuw jasje gestoken. Ook deze remix doet het al aardig goed op YouTube.



Vers van de pers

Hoe Brabants wil je het hebben? Onze eigen stylist van het zuiden Roy Donders vertelde vrijdagmiddag nog trots in het radioprogramma Muziek & Zo over zijn nieuwe plaat: 'Al mijn maten'. Deze keer is hij een samenwerking aangegaan met popzanger Wesley Klein. Na 'Wat zijn ze Lekker' en 'Ik wil jou'moet ook deze de harten van de Brabanders gaan veroveren.



Klassiekertje

Naast alle nieuwe hits, mag deze 'gouwe ouwe' natuurlijk ook niet ontbreken. Op elk strandfeest komt deze knaller van René Schuurmans uit Maaskantje wel weer voorbij. Onmisbaar voor deze lijst! Laat hem uit je speakers naast de koelbox knallen, en zing mee!



Drinken

Afgelopen week schitterde hij nog op de huldiging van RKC. En uiteraard zit Thom Craane uit Kaatsheuvel niet stil. Twee weken geleden verscheen zijn nieuwe plaat: Proost op elke dag. En daar heeft hij een punt. Goed drinken is natuurlijk belangrijk met mooi weer.



Guus

Wat is een Brabantse lijst zonder Guus Meeuwis. Een week geleden kwam onze Guus met: Kom we Gaan. De zanger raakte geïnspireerd op vakantie in Portugal. Guus met een Portugees tintje dus! Oortjes in, ogen dicht en genieten van de prachtige klanken in de zomerzon!