Burgemeester opent WK Handboogschieten: 'Ik heet wel Mikkers, maar het was meer missers'

Op de Markt in Den Bosch is zaterdagmiddag het WK Handboogschieten officieel geopend. Dat gebeurde met het onthullen van vier vlaggen aan het stadhuis en het afleggen van een eed. De komende twee weken doen er duizend handboogschutters mee aan het wereldkampioenschap.

'The World Archery & Para Championships 2019' is het grootste sportevenement voor Den Bosch sinds de start van de Tour de France in 1996. Burgemeester Jack Mikkers is er maar wat trots op. “Het echte geheim van deze organisatie zijn de vrijwilligers. In totaal staan er 350 vrijwilligers klaar de komende twee weken en zonder hen zou er geen WK zijn.

Opening

De opening wordt feestelijk vergezeld door een brassband en de dansgroep C-Fam en trekt veel bekijks op de volle Markt in het centrum van de stad. Na toespraken van de burgemeester en voorzitters van de Nederlandse en internationale boogschuttersbond, worden de vlaggen onthuld.

Dat gaat niet geheel soepel en er moet flink getrokken worden aan één van de touwen, maar de burgemeester is ervan overtuigd dat het WK verder soepel verloopt. “We zijn al jaren bezig met de voorbereiding. Het wordt een geweldig feest de komende twee weken.”

Kennismaking

“Het is hartstikke mooi dat er duizend topsporters komen, maar je hebt slechts een pijl en boog nodig en je kan de sport beoefenen.” Mikkers hoopt dan ook dat de Bosschenaren de komende dagen massaal kennis gaan maken met de boogschutterssport.

7000 kinderen hebben de afgelopen weken al kennis gemaakt met de sport. Daarnaast zijn er dertig kinderfeestjes georganiseerd voor gezinnen met een kleine beurs waar de families leerden boogschieten. “Iedereen is enthousiast over de sport en ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme alleen maar groeit,” zegt Mikkers.

In de stad kan op verschillende plekken, vooral rond de wedstrijdlocaties aan De Parade, het Zuiderpark en de rugbyvelden aan de Hekellaan, zelf geschoten worden. Leuk, maar ook lastig: “Ik heet wel Mikkers, maar het was meer missers. Ik stond op slechts acht meter, de toppers staan straks op zeventig meter van de roos.

Geen echte sport

Veel mensen grijpen na de opening hun kans en pakken pijl en boog om een balletje te raken. “Het is lastig, vooral om te richten maar ook goed te staan”, zegt een jongen. Een meisje krijgt het schieten snel onder de knie, maar vindt boogschieten geen echte sport. “Je wordt er niet echt moe van, dus ik zie het niet als sport.”

De begeleider bij het boogschieten op de Markt moet erom lachen. “Toppers als Sjef van den Berg en Rick van der Ven trainen zomaar vier uur per dag. Het gaat om het creëren van routine en daar zitten heel wat trainingsuurtjes in.” Of die uren ook tot prijzen voor de Brabantse schutters gaan leiden, lees en zie je tot 16 juni bij Omroep Brabant.