'Het was een spontane actie', man die afrastering in Oosterhout vernielde, wil schade vergoeden

De boerin, die de man zag lopen, sprak van dierenactivisme. Maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een gerichte actie.

De man, die volgens een woordvoerder 'wat verward overkwam', was rond halftien met zijn auto gestrand langs de snelweg. De tank was leeg. Toen gewaarschuwde agenten de man aanspraken en naar zijn legitimatiebewijs vroegen, wees hij op die auto en zei hij dat dit daarin lag.

"Op de vraag waarom hij de afrastering van het weiland vernield had, antwoordde de man dat hij dat niet wist", laat een politiewoordvoerder weten. Daarop werd hij aangehouden.

Vergoeding

In het politiebureau vertelde de man vervolgens dat hij - toen er geen benzine meer in de auto zat - door de weilanden was gaan lopen en onderweg inderdaad paaltjes uit de grond had getrokken. Op de vraag waarom hij dat deed, verklaarde hij dat dit 'een spontane actie was'.

De man liet weten bereid te zijn de schade aan de boer te vergoeden. Het Openbaar Ministerie gaat zich nu buigen over wat de man gedaan heeft. Zijn toezegging de schade te vergoeden wordt meegewogen. De man werd om halfzes zaterdagmiddag vrijgelaten.