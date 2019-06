Overvaller dreigt met mes bij overval op BP-tankstation in Oisterwijk, 'Niet zelf ingrijpen'

Volgens een politiewoordvoerder moeten mensen bij het zien van de dader niet zelf ingrijpen, maar de politie waarschuwen.

De politie verspreidde via Burgernet het signalement van de overvaller. De man is lichtgetint en draagt een wit shirt en een korte broek. De dader is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een plastic tasje van de Big Bazar bij zich. Het tasje is oranje-paars van kleur.