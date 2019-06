Operatie Kika van Es goed verlopen, verdedigster gewoon mee naar WK voetbal in Frankrijk

Kika van Es uit Boxmeer stapt gewoon in het vliegtuig naar het WK voetbal in Frankrijk. Van Es werd maandag geopereerd aan een breuk in haar linkerhand. Deze liep ze op tijdens de laatste oefenwedstrijd tegen Australië.

Van Es viel zaterdagavond al na twaalf minuten uit, nadat ze in botsing kwam met een tegenstander. Na afloop bleek dat er een breukje zat in het middenhandsbeentje van haar linkerhand. De routinier werd maandagochtend geopereerd. Van Es liet op Twitter weten dat 'de operatie goed is verlopen' en dat 'ze tevreden zijn over de ingreep'.

Nouwen

Voor de zekerheid neemt bondscoach Sarina Wiegman Aniek Nouwen mee als reserve. "Dan kunnen we in ieder geval elf tegen elf trainen, want dat zal Kika de eerste dagen niet kunnen doen. Mocht er iets tegenzitten en lukt het niet, dan hebben we ook alvast een vervanger bij de groep zitten", zegt Wiegman.

Volgens de FIFA-reglementen mag Wiegman, in het geval van een ernstige blessure, tot 24 uur voor aanvang van de eerste groepswedstrijd een wijziging aanbrengen in de WK-selectie. Dat betekent dat Van Es nog een week de tijd heeft om voldoende te herstellen.

Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada

In de groepsfase van het wereldkampioenschap treffen de Oranjevrouwen achtereenvolgens Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni), Kameroen (zaterdag 15 juni) en Canada (donderdag 20 juni).

De eerste twee wedstrijden beginnen om drie uur 's middags, de confrontatie met Canada om zes uur 's avonds.