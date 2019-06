'Ome Henk' (75) kwam nog iedere dag werken, zijn overlijden is tweede zware klap in korte tijd

Aannemersbedrijf Reyrink in Haghorst is in diepe rouw na het overlijden van hun 'ome Henk'. De 75-jarige man overleed vrijdag nadat hij in Middelbeers met zijn bestelbus tegen een boom reed. De man raakte waarschijnlijk tijdens het rijden onwel. En dat terwijl twee weken geleden een andere werknemer verongelukte.

"De verslagenheid is groot. Heel groot", vertelt Wendy Dodeman, woordvoerder van het bedrijf. Het verlies van ome Henk komt hard aan bij Reyrink. "We hebben een speciaal hoekje ingericht en zijn rouwkaart erbij gezet." De man was een oom van de directie en werkte er op 75-jarige leeftijd nog steeds iedere dag. "Hij vond het werk geweldig. Het was echt zijn passie."

Iedereen kende de werknemer ook. "Eigenlijk noemde iedereen hem ook 'ome Henk'. Hij deed zoveel dat je altijd wel met hem te maken kreeg. Je kon gewoon niet om hem heen", klinkt het liefdevol.

Tweede keer

Het overlijden is de tweede pijnlijke klap in zeer korte tijd voor het bedrijf. Amper twee weken geleden overleed een andere werknemer. De 26-jarige Rik botste met zijn auto tegen een boom en overleed een dag later aan zijn verwondingen. "Het is echt ongelooflijk. En dan nu dit zo kort op Rik. Het is echt verschrikkelijk."

Hoe moeilijk de situatie ook is, er wordt vandaag wel gewoon gewerkt. "Collega's worden, indien nodig, opgevangen."

