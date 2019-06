'Dit is geen demonstreren, maar provoceren', ook politiek steeds meer tegen Pegida-demonstraties

EINDHOVEN -

Er gaan in Eindhoven steeds meer stemmen op om Pegida een halt toe te roepen. "Dit is geen demonstreren, maar provoceren. Het lijkt op een wekelijks uitje", zegt het Eindhovense PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. Zijn partij is er klaar mee. Ondertussen zit burgemeester Jorritsma van Eindhoven met een duivels dilemma, want er is in Nederland vrijheid van demonstreren.