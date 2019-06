Snollebollekes wordt vader en zijn vriendin Miriam is uitgerekend op de elfde van de elfde

Snollebollekes ligt tussen Helene Fischer, Bon Jovi en Pearl Jam op de Walk of Fame in GelreDome.

De vriendin van Snollebollekes-zanger Rob Kemps is nu 17 weken zwanger. Wat erg bijzonder is, is de uitgerekende datum. Vriendin Miriam is uitgerekend op 11 november. De elfde van de elfde dus. Dat betekent dat de feestact Snollebollekes een zeer intensieve start van het carnavalsseizoen tegemoet gaat.

Rob uit Best vertelt aan Privé dat hij het niet langer geheim kan houden omdat het babybuikje van zijn vriendin Miriam nu echt zichtbaar wordt. ,,We weten niet wat het wordt en dat willen we ook niet weten.”

Succesjaar

Het babynieuws is de kers op de taart voor Snollebollekes Rob. In dit succesjaar met twee uitverkochte liveconcerten in het GelreDome moet het allermooiste nog komen, laat hij aan het roddelblad weten.

De Snollebollekes-zanger krijgt het dus druk. Er staan namelijk drie concerten in het GelreDome gepland, waarvan er twee al zijn uitverkocht. De feestact deelde afgelopen weekend nog het podium met Gerard Joling, Jan Smit, René Froger en Jeroen van der Boom tijdens De Toppers-concerten.