10.000 euro meer opgehaald voor Breda Jazz Festival, organisatie dolblij met gulle gevers

De organisatoren van het Breda Jazz Festival zijn reuze in hun nopjes, want nog nooit werd er zoveel geld opgehaald bij het publiek. Maar liefst 10.000 euro meer dan vorig jaar. Dat is mooi, want de organisatie had het geld hard nodig. “Bovendien is het een blijk van waardering van het publiek”, zegt secretaris Willem Schoonebeek.

De organisatie riep bezoekers eerder op om gul te geven aan de collectanten. Het geld is namelijk hard nodig, omdat het festival ieder jaar weer duurder wordt. Kosten van de beveiliging lopen op bijvoorbeeld. Maar ook de extra podia, die er dit jaar waren om voor meer spreiding van het publiek te zorgen, kosten geld. Voorgaande jaren werd er ongeveer 35.000 euro opgehaald, nu is dat dus ruim een kwart meer.

De organisatie wees bezoekers erop dat het festival wel gratis is, maar niet voor niks. En die inspanning betaalde zich dus uit. Vooral de merchandise deed het goed. Bij de Hoge Brug, bekend als de slotjesbrug bij het Spanjaardsgat, stond voor het eerst een kraampje. “We hebben gemerkt dat een vast verkooppunt wel heel goed heeft gewerkt”, zegt Schoonebeek. “Dat heeft een forse duit in het zakje gedaan.”

Pinautomaat en QR-code

Er waren net zoveel collecterende vrijwilligers als vorig jaar. Toch werd er meer geld in de collectebus gestopt. Dat kon niet alleen contant, maar ook met een pinautomaat of met een QR-code, en die code is volgens Schoonebeek zes keer zo vaak gebruikt als vorig jaar.

De organisatie is niet alleen blij met het geld, maar ook met de waardering van het publiek. “Het laat zien dat er belangstelling is en het is een goede aanmoediging. Het is een mooie opstap naar het 50-jarig jubileum volgend jaar”, zegt Schoonebeek trots. Wat het precieze bedrag is dat er bij het publiek is opgehaald wil hij nog niet zeggen. “Dat wordt vrijdag traditiegetrouw eerst bekend gemaakt aan de vrijwilligers”, zegt hij.