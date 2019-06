'Alleskunner' Martine Bijl overleden, 'Ik heb zo ontzettend veel gelachen met haar'

Presentatrice, zangeres en actrice Martine Bijl is donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft productiemaatschappij Stage Entertainment laten weten. Bijl was ruim vijfentwintig jaar lang het gezicht van de groenten van Hak. Ze vertaalde en sprak meerdere sprookjes van de Efteling in en ze presenteerde jarenlang, samen met Robèrt van Beckhoven, Heel Holland Bakt.

De goedlachse presentatrice overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding die ze kreeg in 2015. Over de hersenbloeding en de daaropvolgende depressie schreef ze het boek 'Rinkeldekink'. Daarin omschreef ze haar hersenbloeding als E.T. Het buitenaardse wezen van Steven Spielberg.

'Erg geschrokken'

Tot het moment van de hersenbloeding presenteerde ze onder meer met Robèrt van Beckhoven het mateloos populaire programma Heel Holland Bakt. De bekendste Brabantse bakker is dan ook heel erg geschrokken en verdrietig door het nieuws. "Ik was begonnen met werken, maar ben gelijk weer gestopt. Verschrikkelijk dit nieuws."

Van Beckhoven wist dat het niet goed ging met Bijl, maar dat het zó slecht ging, wist hij ook niet. Net na de hersenbloeding hadden ze nog geregeld contact. "Dan denk je nog dat het allemaal wel goed komt. Er zijn meer mensen die goed terecht komen na een hersenbloeding. Maar helaas dat was niet zo", vertelt Van Beckhoven aangeslagen. Het contact werd langzaamaan minder. "Op het laatst wilde ze alleen nog maar rust."

Veel geleerd

Eigenlijk heeft Van Beckhoven alleen maar positieve herinneringen aan de blonde alleskunner. "Ze was enorm professioneel en ik heb ontzettend veel van haar geleerd." Dankzij Martine staat Van Beckhoven altijd goed op foto's. "Het zijn allemaal kleine dingetjes die ze me leerde." En dat uiteraard met de nodige humor. "We hadden zo ontzettend veel plezier met elkaar."

Dat Martine Bijl een alleskunner was, moge duidelijk zijn. Martine zat eerder in het panel van Wie van de Drie en speelde in Het Zonnetje in Huis met John Kraaijkamp Senior en Junior. Ook kon ze goed zingen en nam de nodige lp's en cd's op. Ze vertaalde en bewerkte diverse televisieprogramma's én ze maakte reclame voor Hak. Want wie kent hem niet? 'Je moet de groenten hebben... van Hak.'

De uitvaart van Martine Bijl is woensdag in besloten kring.