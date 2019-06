Studenten eisen 138.000 euro van WonenBreburg na verbouwing: 'Het was echt een hel'

92 Tilburgse studenten eisen ieder 1500 euro van woningbouwvereniging WonenBreburg, 138.000 euro in totaal. De studenten wonen in een grote flat aan het Professor De Moorplein in Tilburg. Die flat werd in 2016 en 2018 verbouwd en dat zorgde vooral de laatste keer voor heel veel overlast: "Boor- en breekwerkzaamheden. Constant een hard, beukend geluid. Het was echt een hel."

Een meisje dat we buiten treffen, vertelt anoniem waar ze last van had: "De harde geluiden, vanaf 's morgens vroeg, waren het ergst. Ik moest gaan studeren in de bieb, want thuis lukte het niet."

Tegoedbon van 25 euro

Ze heeft WonenBreburg ook aangeklaagd: "Twee keer achter elkaar was er een verbouwing. We kregen een tegoedbon van 25 euro. Maar wat wij hebben meegemaakt, is daar niet mee te vergelijken."

Ook Jasper Mandemakers had veel last van de verbouwing. "Er was veel lawaai, maar ook stof, overal troep. Bouwvakkers die roken in de lift, roken in de gangen. En dat ging de hele dag door. Vanaf zes, zeven uur in de ochtend. Niet relaxed. Zeker niet de manier waarop het ging, dat het zo lang moest duren.

"Maandenlang werd je je bed uit gedrild", zegt een derde bewoner die we spreken. "Ik heb een koptelefoon opgezet om me te kunnen concentreren, anders was het niet te doen."

Slikken

Ook hij heeft WonenBreburg aangeklaagd. "Het gaat ook over de manier waarop alles gecommuniceerd werd. Dat is ronduit slecht. Het werd opgelegd en we hadden het maar te slikken. En achteraf word je afgepoeierd met een cadeaubonnetje van 25 euro. Zand erover. Nou, zo denk ik er niet over."

Reactie WonenBreburg

WonenBreburg herkent zich niet in het verhaal van de studenten. Er is juist goed overleg geweest met de bewoners, zegt de woningbouwvereniging: "Vooraf hebben we de studenten geïnformeerd en gevraagd mee te denken. Er was contact via mail, een enquête en een klankbordgroep."

Volgens WonenBreburg is op allerlei manieren rekening gehouden met de studenten. Dat de herrie al tussen 6 en 7 uur 's ochtends begon, is volgens WonenBreburg niet waar. "De aannemer begon later, pas om half 9."

Dat er op sommige momenten veel geluidsoverlast was, is ook met de studenten besproken, stelt WonenBreburg: "We hebben de geluidswerkzaamheden geclusterd. We hadden de keuze om minder intensief en langer te werken of de lawaaierigste werkzaamheden clusteren. Voor dat laatste heeft de meerderheid van de studenten gekozen."

'Schaden woongenot'

Advocaat Jean-Louis van Os stelt WonenBreburg namens 92 studenten aansprakelijk voor het schaden van woon- en huurgenot, ruim een half jaar lang. Hij eist 1500 euro per student. Maar WonenBreburg wil van een schadevergoeding niet weten: "Dat hebben we zorgvuldig en serieus gewogen. Bij verbouwingen in en aan de eigen woning staat er een vergoeding tegenover, bijvoorbeeld als je je keuken of badkamer niet kunt gebruiken. Dat is hier niet aan de orde."

En dus is de kans groot dat de twee partijen elkaar treffen voor de rechter.