Tieners die betrokken waren bij vechtpartij na avondje kermis hoeven van OM niet terug de cel in

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, hoeven twee jongens van 15 en 16 die vorig jaar augustus betrokken waren bij een grote vechtpartij in Eindhoven, niet meer terug de cel in. Wel moeten ze taakstraffen uitvoeren van 60 en 100 uur. Een jongen werd bij die vechtpartij neergestoken. Hij was een avondje met vrienden naar Park Hilaria geweest. Wie er gestoken heeft, is voor het OM niet meer te achterhalen.

Op kermismaandag 6 augustus kreeg de politie 's avonds laat een melding van een grote vechtpartij in de Eindhovense binnenstad. Agenten gingen ernaartoe en vonden een 17-jarige jongen die neergestoken was. Dat was gebeurd vlakbij de gele kegels op de John F. Kennedylaan.

Aan zichzelf werken

Twee jongens die bij de vechtpartij betrokken waren, stonden maandag terecht voor onder meer openlijke geweldpleging. Tegen beiden werd 100 dagen jeugddetentie geëist. Het grootste deel daarvan is voorwaardelijk. Beiden jongens hebben al in voorarrest gezeten en hoeven niet meer terug de cel in, als het aan het OM ligt. Behalve dus als ze weer de fout ingaan.

Wel moeten ze werkstraffen uitvoeren van 60 en 100 uur. Doen ze dat niet, dan moeten ze alsnog naar de gevangenis. Een van de jongens moet 500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.