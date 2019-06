Fort Henricus wordt de nieuwe parel van de Zuidelijke Waterlinie

Fort Henricus tussen De Heen en Steenbergen maakt deel uit van de West-Brabantse waterlinie. Het werd in 1626 gebouwd voor de bescherming van Steenbergen en was tot begin negentiende eeuw in gebruik. De laatste decennia lag het er bij als een vormloze grondbult.



Echte vesting

Sinds 2000 is het gebied eigendom van Natuurmonumenten. Met steun van subsidie van de provincie is het vestingwerk in ere hersteld: "Met een drone kun je de stervorm goed zien, maar ook op de wallen kun je de contouren goed bekijken. Zeker als je de steilheid van de taluds ziet, kun je je echt voorstellen dat het een verdedigingswerk is geweest waar ook kanonnen op hebben gestaan”, zegt Gert de Groot van Natuurmonumenten.



Gert de Groot

De nieuwe uitkijktoren is ontworpen door architectenbureau RO & AD uit Bergen op Zoom. Het architectenduo ontwierp onder meer ook de Pompejus toren op Fort de Roovere in Halsteren. “Het is echt een rode draad in ons gebied. Het heeft internationale allure. Subtiel, maar heel herkenbaar”, aldus wethouder Esther Prent van Steenbergen.

Uitstel

Fort Henricus zou eigenlijk al in oktober vorig jaar worden geopend. De opening moest worden uitgesteld omdat delen van de aarden wal waren ingezakt. Gert de Groot: “Dat is helemaal goedgekomen en de toren is ongelofelijk veilig. Maar ik zou er niet met tien man op gaan staan, want dan wordt wel wat krap."

En de naam? Een tipje van de sluier misschien? “Nee”, klinkt het resoluut uit de mond van de wethouder. “Daarvoor moeten de mensen toch echt nog even geduld hebben tot zaterdag.”