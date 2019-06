'Dood van 29-jarige Janneke is wel de schuld van de GGzE', vindt het OM en gaat in hoger beroep

De rechter oordeelde maandag 20 mei dat niet de instelling fouten heeft gemaakt, maar dat een opeenstapeling van fouten is gemaakt door het personeel van de instelling. "De GGzE voldeed aan alle voorwaarden en moet er dan van uitgaan dat de zorg goed gaat. Dat het personeel de werkdruk hoog vond, doet daar niks aan af", zei de rechter.

Geen zaak tegen personeel

"Dat staat haaks op onze zienswijze", zegt woordvoerster Pilaar van het OM. "Wij blijven de GGzE verantwoordelijk houden voor haar dood." Het Openbaar Ministerie start geen zaak tegen het personeel. "Wij hebben wel naar de rol van individuele medewerkers gekeken. Wij hebben oog gehad voor twee mensen bij wie een strafrechtelijk vervolging mogelijk was, maar die zijn al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt."

Overgevoelig voor medicijn

Janneke werd op 25 april 2013 opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie van de GGzE in Eindhoven. Een maand later overleed de 29-jarige vrouw daar. Dat zou volgens onderzoekers mede het gevolg zijn van Clozapine, een medicijn waar ze overgevoelig voor was. Dat middel zou toegediend zijn door een arts in opleiding die over het hoofd zag dat het middel bij Janneke ongewenste bijwerkingen had.