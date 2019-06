Den Bosch meldt zich definitief aan voor organisatie Songfestival

Ook Tilburg liet nadat Duncan Laurence het Songfestival won weten dat het de volgende editie wilde organiseren. Helaas heeft de stad geen geschikte locatie om het Eurovisiesongfestival in te organiseren, aldus RTL Nieuws. Daarom hebben ze besloten de handen ineen te slaan met andere Brabantse steden en zich samen in te schrijven. De Brabanthallen in Den Bosch wordt hun locatie. "We willen er een goed Brabants feestje van maken", zegt een woordvoerder van gemeente Tilburg.

'Brabanthallen internationaal bekend'

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch nuanceert de berichtgeving van RTL enigszins. " We hebben in een officiële brief gevraagd welke eisen de NPO, AVROTROS en de European Broadcasting Union stellen. Die eisen vertalen we dan in een inspirerend bidbook. Maar dat bidbook hebben we dus nog niet ingezonden," zo zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

In de brief aan AVROTROS en NPO schrijft de gemeente als hoofdstad van Noord-Brabant zeer geïnteresseerd te zijn in de organisatie van het evenement. "De stad ligt centraal in het land en beschikt met de Brabanthallen over een accommodatie met internationale bekendheid", stelt de gemeente in de brief.