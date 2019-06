Is Guus Meeuwis klaar voor zijn veertiende editie Groots met een Zachte G? 'Het gaat nooit vervelen'

Het worden weer bijzondere dagen voor zanger Guus Meeuwis, want over een week moet hij vlammen op Groots met een Zachte G. Voor de veertiende keer geeft hij het 'grootse' feest, maar door zijn extra concert 'Groots Junior' is dit jaar voor Guus misschien nog bijzonderder dan voorgaande jaren. Hoe bereidt hij zich voor op het feest en is hij na al die jaren nog zenuwachtig? Guus kwam dinsdagochtend bij Omroep Brabant langs om daarover te praten.

Ondanks dat Guus straks voor de 57e keer op het podium in het Philips Stadion staat, lijkt hij onvermoeibaar. "Het gaat nooit vervelen. Het blijft een feest om in het stadion te spelen", vertelt Guus.

Ieder jaar probeert Guus het publiek te verrassen met iets nieuws. "De grootste verrassing dit jaar is dat we het kinderconcert 'Groots Junior' gaan doen." Op woensdagmiddag 12 juni staat Guus in het Philips Stadion voor zijn kleinste fans.

Nieuwe single

Guus vertelde ook over zijn net uitgebrachte single 'Kom we gaan'. "Het is een bijzonder liedje voor mij die is ontstaan uit mijn liefde voor Portugal", vertelt Guus. "Ik ben nu 24 jaar bezig en ieder jaar wordt het spannender om een nieuw liedje voor het eerst te laten horen."

Win kaarten bij Omroep Brabant

Op 14, 15 en 16 juni zijn er shows voor zijn grote fans. En bij Omroep Brabant kan je in deze week kaarten winnen voor één van zijn shows. Luister van maandag tot en met zondag naar Omroep Brabant op de radio. Hoor je ergens in de uitzending Guus Meeuwis "Hallo met Guus" roepen dan moet je meteen bellen naar: 0909-123-0909. Kom je in de uitzending , dan win je vier tickets voor Groots met een Zachte G.