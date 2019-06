Nooit meer een sigaretje opsteken tijdens een thuiswedstrijd van PSV, rookverbod in Philips Stadion

Op de tribunes en trappen van het Philips Stadion mag binnenkort niet meer gerookt worden op wedstrijddagen. Vanaf 1 juli gaat de club handhaven en rokers op hun gedrag aanspreken, zo staat op de site van de club. Notoire overtreders kunnen rekenen op strengere maatregelen. PSV loopt in Brabant voorop in haar anti-rookbeleid.

In het verleden heeft de Eindhovense club al aangegeven naar een rookvrije voetbalomgeving te streven. Juli 2019 werd toen al genoemd om rookvrije tribunes te hebben. Dit doel wordt nu dus realiteit. Eerder werd roken op trainingscomplex van PSV, de Herdgang, al verboden.

Sinds 1 juli 2008 is roken in de vertrekken van alle stadions taboe. Bij Ajax, Vitesse en tijdens KNVB-wedstrijden (interlands van Oranje en Jong Oranje, bekerfinale en Johan Cruijff Schaal) mag ook op alle tribunes niet worden gerookt. Hun stadions hebben een uitschuifbaar dak en om verwarring te voorkomen is daar een paar jaar geleden een geheel rookverbod van kracht. PSV kan zich nu aan dit rijtje toevoegen.

Ook andere Brabantse eredivisieclubs hebben een steeds minder tolerant rookbeleid. Zo hebben RKC, NAC en Willem II vakken waar met name gezinnen zitten waar niet gerookt wordt. Deze clubs verwachten niet dat ze ook dit seizoen al met een algeheel rookverbod komen, maar op termijn is dit wel het doel.

Woordvoerder Wouter Janssen van Willem II vertelt dat het niet eenvoudig is om roken op tribunes te verbieden. "Het is best een complex verhaal. Je moet het juridisch dichttimmeren, want je bent in de buitenlucht. Iedereen moet op de hoogte zijn dat een sigaretje opsteken niet mag en je moet ook kunnen handhaven want anders heeft het geen zin."

In de Keuken Kampioen Divisie staat het rookbeleid minder hoog op de prioriteitenlijst. Top Oss en FC Den Bosch, hebben hier eigenlijk geen beleid op, behalve dat het al jaren verboden is in binnenruimten. Woordvoerder Bart van Grinsven van Top Oss zegt met enig gevoel voor understatement: "Wij zijn hierin geen voorloper."

Ook FC Den Bosch heeft het onderwerp niet hoog op de agenda staan. "Natuurlijk is het wel eens ter sprake gekomen, maar dan kregen we veel berichten van supporters dat roken bij de voetbalbeleving hoort en dat je dat niet moet veranderen", laat woordvoerder Esther Bal weten.

Zij is wel geïnspireerd geraakt door Almere, waar de club in gesprek is gegaan met de harde kern van de supporters. "Dit gesprek zorgde voor meer begrip waardoor ook meer mogelijk is om roken langzaam uit te bannen in de voetbalsport."