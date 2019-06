Efteling weer begonnen met bestrijding eikenprocessierups in Sprookjesbos en bij de Python

De Efteling is weer begonnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Het diertje heeft weer zijn intrek genomen in meerdere bomen in het park. Het behaarde beestje kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

In een Facebookgroep van Efteling-abonnementhouders klagen meerdere bezoekers over jeuk en uitslag na een bezoekje aan het park. "We hebben de rupsen elk jaar in de Efteling", vertelt een woordvoerder van het attractiepark. "Wij hebben tot nu toe nog maar een paar meldingen gehad van bezoekers over de rupsen. Sinds dit weekend zijn we bezig met bestrijden."

Eiken

Het is moeilijk om een plek te noemen in het park waar de rups het meeste voorkomt. Het insect zit, zoals de naam doet vermoeden, vooral in eiken. "De eik is verspreid over de hele wereld van de Efteling. De bomen staan in het Sprookjesbos, bij de Python en in vakantieparken Loonsche Land en in Bosrijk."

De Efteling plaatst geen waarschuwingsbordjes. "Als we nu doorpakken, denk ik dat we al snel klaar zijn met het verwijderen van de rupsen."

