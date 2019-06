'Is dit echt waar?', ongeloof en teleurstelling bij leerlingen die dupe zijn van examendiefstal

"We hebben hier zes jaar gezeten. We dachten dat we het hadden afgesloten en nu moeten we dit ineens opnieuw doen." Een groep van 36 leerlingen van het Rythovius College werd dinsdagochtend geconfronteerd met een fikse teleurstelling. Omdat een postzak met daarin examens geschiedenis en wiskunde A is gestolen, moeten zij één of twee examens overdoen.

De examens waren onderweg naar een tweede corrector. Examens worden eerst door de eigen docent nagekeken en daarna nog door een docent van een andere school.

Maar op die andere school kwamen de eindtoetsen nooit aan. Ze werden gestolen uit de wagen van de chauffeur die ze op het Rythovius College had opgehaald.

'Wie steelt er nou examens?'

Femke Gehoel en Frederique Kersjes horen tot hun teleurstelling bij de groep gedupeerde leerlingen. Ze vertellen dat de conrector alle ouders dinsdagochtend gebeld heeft om het slechte nieuws te vertellen. Maar zoals dat gaat, de onheilstijding had hen al eerder bereikt. "In een groepsapp vertelde een mede-leerling dat hij gebeld was dat wiskunde over moet."

Aanvankelijk is er veel ongeloof: "Is dit echt waar?! We balen er net z’n allen van. Hoe kan dit gebeuren? Wie steelt er dan ook examens? Dat blijft de hele tijd door m’n hoofd spoken

."



'Uitzonderlijk en verschrikkelijk'

"Er was heel veel emotie bij de leerlingen", vertelt Marleen van den Hurk, rector van de school. "Ze waren blij dat de examens achter de rug waren en nu moeten ze opnieuw leren."

Verder wil de school niets zeggen over de diefstal.

Voorlichter Talsma van PostNL geeft aan de situatie te betreuren. "We vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en ontzettend vervelend voor de leerlingen", vertelt de voorlichter. Het gebeurt volgens haar gelukkig niet vaak dat post wordt gestolen. "Dat dit met die examens gebeurt, is echt uitzonderlijk."



De examens zullen worden overgedaan in dezelfde periode dat ook de 'gewone' herkansingen zijn: van maandag 17 juni tot en met woensdag 19 juni. Voor leerlingen die dat willen zijn er extra examentrainingen, meldt de school.