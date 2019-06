Vergiftigde roofvogels en gespietste reiger, dierenmishandelaar actief in Eersel

Afgelopen week werd er weer gemeld dat er gedode buizerds gevonden werden. "Deze roofdieren bleken vergiftigd. Eentje zat zelfs nog op zijn nest met drie eieren toen zij de doodstrijd verloor."

Eerder werd er ook al een gespietste reiger gevonden en een dode kip met daaromheen dode haviken en buizerds. De kip lijkt te zijn gebruikt als aas. "Hij was opengesneden op de borst en bestrooid korrels gif. We zien dan ook dat de insecten die op de kip zitten dood zijn."

Een buizerd werd dood gevonden op haar nest. (Foto: omgevingsdienst Brabant Noord)

Voor het Handhavingsteam Buitengebied is dit een aanwijzing dat er vermoedelijk met gif gewerkt wordt. "Het gif is vaak zo sterk dat de vergiftigde roofvogels naast het aas liggen. Door de hevige doodstrijd zijn de tenen tot een vuist gekromd." Het is verboden om vogels met gif te doden.

De Omgevingsdienst Brabant Noord die de controleurs op pad stuurt, heeft niet vaak te maken met zulke grote aantallen gedode dieren. Wie er achter deze zware dierenmishandeling zit, is nog onduidelijk. "We controleren nu extra in de omgeving van Eersel, maar het is lastig om iemand te betrappen", zegt Martine Tekelenburg.

Alert

De omgevingsdienst doet dan ook een oproep aan iedereen om extra op te letten en verdachte zaken te melden aan de Milieuklachtencentrale via 0900- 9965432. Aan het feit de dieren vooral in de omgeving van recreatiepark TerSpegelt zijn gevonden, worden nog geen conclusies verbonden.