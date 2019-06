Bouwinstructeur leidt acht kampioenen op: 'Goede bouwvakker verdient meer dan een leerling van HBO'

De instructeur van Daan, Marcel van den Berkmortel, is heel trots. Nu wordt er hard gewerkt, want Daan moet 400 uur trainen voordat hij naar Rusland moet. "Het is 32 uur per week trainen en 8 uur in de week theorie", zegt Marcel. "Het is echt fantastisch dat hij al zo jong zo'n prestatie neerzet." Volgens hem krijgt Daan een mooie toekomst met 'een leuke boterham'.

Een koel hoofd

Daan moet in Rusland een ingewikkelde tegelwand maken in 22 uur tijd. De tekening heeft hij al aangeleverd gekregen om te kunnen oefenen. "Alle deelnemende landen hebben dezelfde tekening gekregen. Maar op de eerste wedstrijddag wordt hij al meteen aangepast. En niemand weet welke wijzigingen dat zijn", zegt instructeur Marcel.

Daan moet dus een koel hoofd houden en tegen wedstrijdspanning kunnen. Ook moet hij nauwkeurig werken. "Heel precies zijn, is toch wel het moeilijkste. Het is heel belangrijk dat je goed uitkomt overal. Van tevoren alles goed uitmeten dus." Een afwijking van 2 mm? Daan moet er niet aan denken.

'Niet verwacht'

Toen Daan voor het eerst ging metselen, viel het niet mee."Maar het ging steeds beter. Dat ik zou meedoen aan het WK had ik helemaal niet verwacht, vooral omdat het in het begin best wel moeilijk ging." In Rusland gaan maar liefst 400 duizend mensen het werk van Daan zien. "Het is echt heel groots opgezet."

Instructeur Marcel zag onmiddellijk het supertalent van Daan. "Hij had meteen inzicht. Daan heeft het snijwerk en de rondingen in het patroon steeds meer onder controle." Marcel van den Berkmortel heeft een oog voor goede tegelzetters en metseltalenten. Hij heeft al meerdere kampioenen opgeleid.

Meer in zijn mars

"We zien het al aan de eerste wand, die een leerling metselt of betegelt. Je ziet meteen dat iemand meer in zijn mars heeft dan een andere leerling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de andere leerling ook niet goed is. Het is net zoals bij profvoetbal. Eentje steekt er bovenuit. We hadden dat met Daan."

De afgelopen jaren leverde het bedrijf maar liefst 8 Nederlandse kampioenen. Op de Europese Kampioenschappen en de Wereldkampioenschappen eindigen de leerlingen vrijwel altijd hoog in de top 5. Nu alleen nog die wereldtitel. "We zijn erg gedreven om op de wedstrijden te presteren. We hebben discipline en doorzettingsvermogen. Een titel zou super zijn, maar het is echt heel moeilijk", zegt Marcel.

Leuke boterham

Tegelzetters als Daan kunnen rekenen op een goed salaris. "Als ze straks hun diploma gehaald hebben, kunnen de jongens heel leuk verdienen. Ik heb al tarieven gehoord van tussen de 50 en 75 euro per uur voor een metselaar", zegt Marcel.

"Vroeger had je echt verschil in salaris tussen leerlingen van LTS of HAVO, maar een goede bouwvakker kan tegenwoordig al veel meer verdienen dan een leerling die van de HAVO of HBO afkomt."