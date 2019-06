Een rondleiding door het Spoorpark dat door de Tilburgers zelf is bedacht

De gemeente riep de Tilburgers op met ideeën te komen en de beste plannen zijn uitgevoerd. Er zijn onder meer een stadscamping, een ligweide en een beachvolleybalstrand. Sophie Peters, parkmanager, leidt ons rond. Het park heeft twee ingangen, aan de west- en aan de oostkant. En wij beginnen in het oosten.

De ijzeren hekken zijn nog dicht. "Dit is de plek waar de meeste mensen binnen zullen komen. Want dit is aan de centrumkant. Hier staan ook monumentale bomen en daaromheen hebben we bloemen gezaaid."

Rits

Blikvanger aan de oostkant is een kunstwerk van Marieke Vromans: De Rits. "Het is een rits die het groen opent naar de stad toe", legt Peters uit. De kunstenaar is aanwezig om er de laatste hand aan te leggen. De tanden van de rits worden geplaatst.

Kunstwerk De Rits in het nieuwe stadspark van Tilburg: het Spoorpark.

Stadscamping

Even verderop zien we de enige plek in het Spoorpark die al open is: de camping. De stadscamping wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Bij de ingang van de camping dient een caravan als receptie. En je kunt er een hapje en een drankje kopen.

De stadscamping in het Spoorpark is al open.

Door het hele park stroomt water. Schoon water. Daar zorgen helofyten voor. "Dat zijn planten die het water zuiveren", legt Peters uit. "Er komt een beek met boomstammetjes en rotsen. Kinderen kunnen er veilig in spelen."

Helofyten, waterplanten, zuiveren het water zodat kinderen er veilig in kunnen spelen.

Aan de westkant van het park ligt het beachvolleybalstrand dat Bart Spijkers heeft bedacht. Hij is één van de initiatiefnemers van het Spoorpark. "Ik ben betrokken sinds 2013. Toen was dit nog een leeg terrein met een paar spoorbielzen. De gemeente stelde de vraag: wat willen we met dit terrein?"

Zandbak

Spijkers wist het wel. Hij is voorzitter van de Tilburgse beachvolleybalclub. "Ik zag hier meteen een enorm mooie zandbak liggen. Eentje waar je op kunt volleyballen. Vanaf dat moment ben ik gegrepen door het idee hier iets te doen met gezondheid, lifestyle en bewegen. Dat is een oude droom van me."

Bart Spijkers zorgde ervoor dat er een beachvolleybalstrand in het Spoorpark komt.

Spijkers is fysiotherapeut van beroep. Naast het beachvolleybalstrand komt zijn bewegingscentrum. En er is ook een mini-stormbaan, zodat mensen kunnen bewegen in de buitenlucht. "Wat wil je nog meer? Je kunt hardlopen, bootcampen, klimmen en klauteren."

Nu het Spoorpark bijna open gaat, geniet Spijkers met volle teugen. "Elke dag dat ik hier kom, is er weer iets nieuws. Het wordt steeds mooier. Iedere avond staat hier een mannetje of 60 te beachvolleyen. Geweldig."

Het Spoorpark in Tilburg gaat op vrijdag 21 juni open.