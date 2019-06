Helmond Sport kiest Wil Boessen als trainer: 'Een winnaar en een harde werker'

Helmond Sport heeft Wil Boessen aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van de club. De oud-speler van de club - Boessen speelde van 1996 tot 1999 voor Helmond Sport - tekende voor twee seizoenen. 'Hij is een winnaar en een harde werker.'

“Wil is een winnaar, een harde werker die er alles aan zal doen om het maximale resultaat te behalen. Hij heeft in het verleden laten zien met bescheiden middelen goed te presteren. Bovendien is Wil een oud-speler van Helmond Sport, die de club kent en weet waar wij voor staan”, zegt algemeen directeur Leon Vlemmings op de clubwebsite.

Boessen sloot zijn spelerscarrière af bij Helmond Sport, waarna hij assistent-trainer werd bij VVV-Venlo. Daarna vervolgde hij zijn trainerscarrière onder andere bij FC Oss en FC Den Bosch, waarmee hij afgelopen seizoen de tweede periode won.

Veeleisend

“Het plan van Heel Helmond Sport sprak mij erg aan. Ik ben een trainer die wil verbinden en graag in harmonie samenwerkt. Dat ik oud-speler ben van de club maakt het extra mooi. Het belangrijkste is dat er een elftal wordt gecreëerd dat gaat presteren. Ik ben veeleisend voor mijzelf maar ook voor de spelers, waardoor ik graag veel en hard train. Daarnaast vind ik het belangrijk om spelers plezier mee te geven.”