Bliksem slaat in huizen en bomen op auto's door noodweer

Het was wel goed raak bij een huis aan de Krammentrekker in Kaatsheuvel, waar de bliksem was ingeslagen. Ook in Sprang-Capelle en Waalwijk sloeg de bliksem in. Dat zorgde voor brand en schade in en aan woningen gelegen aan de Poolsestraat in Sprang-Capelle en de Burgemeester Brokkesttraat in Waalwijk. In beide gevallen bleef het bij materiële schade.

Bij de hockeyinterland Nederland-Nieuw Zeeland in Eindhoven raakten volgens De Telegraaf wel twee mensen gewond door de storm. Daar waaide een stellage met daarin het commentaarhok gedeeltelijk om en daarbij raakte twee technici gewond.

Schade op het spoor

Het treinverkeer had ook flink last van het onweer. Op veel trajecten konden geen treinen rijden vanwege stormschade. Onder meer van en naar Breda was geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mochten de schade pas herstellen als het niet meer onweerde. Op veel plekken is de schade hersteld en rijden weer treinen.

Tussen Eindhoven en Weert rijden woensdagochtend tot tien uur geen treinen vanwege een boom op het spoor. En ook tussen Eindhoven en Helmond is het treinverkeer gestremd door een omgevallen boom.

In de Armhoefstraat in Tilburg viel een dikke tak op een BMW. (foto: Toby de Kort)

Onweer in de buurt van Tilburg.

Bliksem bij Tilburg. Foto: Toby de Kort

Donkere wolken pakken zich samen boven St. Willebrord.

In het westen van Brabant zijn er al flink wat bliksemontladingen.