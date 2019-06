Lucht boven Brabant klaart op, overlast door onweer lijkt mee te vallen

Het treinverkeer had flink last van het onweer. Van en naar Breda is geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mogen de schade pas herstellen als het niet meer onweert.

Dat geldt ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen rijden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag zijn te wijten. Tussen Helmond en

Eindhoven kwam het treinverkeer tot stilstand door een gestrande

trein en een boom die over het spoor ligt.



Tussen Geldrop en Weert raakte een trein een boom die op de

bovenleiding was gevallen.

Ook tussen Oisterwijk en Boxtel kwam het treinverkeer door

blikseminslag stil te liggen.

In een huis in Kaatsheuvel is de bliksem ingeslagen. Ook in Sprang-Capelle en Waalwijk sloeg de bliksem in. Dat zorgde voor brand en schade in en aan woningen gelegen aan de Poolsestraat in Sprang-Capelle en de Burgemeester Brokkesttraat in Waalwijk. In beide gevallen bleef het bij materiële schade.

In de Armhoefstraat in Tilburg viel een dikke tak op een BMW. (foto: Toby de Kort)

Onweer in de buurt van Tilburg.

Bliksem bij Tilburg. Foto: Toby de Kort

Donkere wolken pakken zich samen boven St. Willebrord.

In het westen van Brabant zijn er al flink wat bliksemontladingen.