Geen treinen vanwege omgevallen bomen op het spoor

Storm trekt over Brabant: veel omgevallen bomen en lichtflitsen

BREDA/EINDHOVEN -

Er rijden woensdagochtend op meerdere plekken in de provincie geen treinen vanwege stormschade en een aanrijding. Onder meer tussen Breda en Roosendaal en Eindhoven en Weert is geen treinverkeer mogelijk. In de loop van de ochtend moeten de treinen op alle trajecten weer rijden.