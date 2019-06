'Iedereen is in rouw', bijzondere en unieke bevrijdingsboom in Eindhoven bezwijkt onder storm

"Wij stonden voor het raam naar het onweer te kijken en we zien de boom heen en weer gaan", vertelt buurvrouw Esther Vereijken samen met haar dochter Nora. Ineens kwam de boom hun kant op. "Het leek wel slowmotion. We zijn snel naar de achterkant van het huis gelopen, want je weet niet hoever-ie komt als-ie op het huis valt. Het was heel heftig, ik zie het nog voor me", vertelt ze zichtbaar aangeslagen.

Gelukkig is er aan hun huis alleen kleine schade aan het glas. Niemand raakte gewond terwijl de boom omviel. Wel heerst er een verdrietige stemming in de buurt. "Ons uitzicht is nu heel anders en dat is niet fijn", vertelt Esther. "Nee, helemaal niet fijn", valt dochter Nora bij.

'Heel erg zonde'

Zij zijn niet de enige die zo gek waren op de boom. In de appgroep van de buurt stromen de reacties binnen als de oude lindeboom dinsdagavond om gaat. "Oh wat een verlies voor onze mooie buurt. Het is zo'n mooie boom. Heel erg zonde!" Mensen vinden het 'heftig' en 'verschrikkelijk' dat hun boom omgewaaid is. Veel mensen komen kijken en helpen bij het wegbrengen van de takken.

De boom was een aantal jaar geleden op sterven na dood. De buurt kwam in actie om de boom te redden. In 2016 werd een houten vlonder rond de boom gelegd en werd er voeding in de bodem gespoten, zodat hij betere kansen op overleven had. Helaas bleek dinsdagavond dat dat niet voldoende was.

Rotte wortels

"Als je naar de boom boven de grond keek was hij ogenschijnlijk supergezond", vertelt boomspecialist Danny Alards, hij was betrokken bij de 'reddingsactie' van de boom een aantal jaren terug. "Dit is heel verdrietig. Blijkbaar was hij toch vrij rot bij z'n wortels."

De bevrijdingsboom was erg belangrijk voor de buurt. Foto: Omroep Brabant

Eigenlijk zou aanstaande 18 september bij de boom worden gevierd dat Eindhoven 75 jaar geleden werd bevrijd. Maar juist in de dagen voor D-day bleek dat boom, ondanks de liefde en aandacht uit de buurt, niet bestand was deze tegen lentestorm. "We het idee om de boom hier te houden. We versnipperen de takken en gooien dat in het plantsoen en dan planten we op 18 september gewoon een nieuwe boom", aldus Alards.